من هو سعيد الأرتيست المتسبب في استقالة هاني شاكر؟

تصدر اسم سعيد الأرتيست خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، بعد الأزمة التي حدثت منذ ساعات قليلة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسن شاكوش الاعتذار للعازفين والذي نتج عنه استقالة الفنان هاني شاكر، من منصب نقيب الموسيقيين.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن سعيد الأرتيست المتسبب في استقالة هاني شاكر..

من هو سعيد الأرتيست؟

-سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الإيقاع عام 1980، وله بصمة وتاريخ فني طويل في تغيير مفهوم الإيقاع، واستطاع الوصول إلى العالمية بهذه الآلة.

-أصبح (الأرتيست) من أكثر الناس تميزاً بالتدريس في هذه الآلة.

-أسس فرقته للإيقاعات الشرقية، كما أسهم في تقديم مواهب جديدة متميزة في كل مرة، حيث قدم بها العديد من الحفلات في أماكن ثقافية وعالمية مختلفة مثل (دار الأوبرا المصرية ودار أوبرا مسقط في عمان، مكتبة الإسكندرية، كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2015-2014).

-دخل (الأرتيست) موسوعة ويكيبيديا بلقب أحسن عازف إيقاع في العالم عام 2013 وأنشأ مدرسة خاصة به لتعليم آلة الطبلة لكي يربي أجيالا وأجيالا في حب الطبلة.

أزمة سعيد الأرتيست وحسن شاكوش

بدات أزمة سعيد الأرتيست ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عندما أساء شاكوش لعازفي الإيقاع، وذلك في فيديو له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهو ما أدى إلى غضب عازفي الإيقاع، وعلى رأسهم سعيد الأرتيست، والذين نظموا وقفة وقتها داخل نقابة المهن الموسيقية، وطلبوا بمنع حسن شاكوش من الغناء، لعدم حصوله على كارنيه للنقابة، ويهين أعضاء النقابة، الذين من بينهم أعضاء منذ أكثر من 40 عاما.