نادية مصطفى لـ هاني شاكر: حقك على راسي

وجهت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاعتذار للفنان هاني شاكر بعد إعلان قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: «الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخي الغالي وأمير الغناء العربي حقك على راسي».

هاني شاكر يعلن استقالته

وأعلن الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية منذ قليل عن استقالته، بعد ما حدث اليوم بالمؤتمر الذي أقامته النقابة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

وقال هاني شاكر، إنه يشكر جميع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على الفترة التي قضاها بالنقابة، وأنه تشرف بأنه يكون بين قامات كبيرة بالفن المصري.

وتابع شاكر: «لا يليق بالفنانين ما حدث اليوم، وكنا نتمنى أن تنتهى المشكلة بمنتهى الحب، وفقا لما هو مخطط لها، وحاولت أجمع الأسرة الموسيقية تحت راية النقابة، والفنان حسن شاكوش اعتذر أمام الجميع، وفي آخر دقيقة تبدل المشهد وحدث ما حدث».

ووجَّه «شاكر» الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية، على جهدهم خلال الفترة الماضية، متابعا «سعيد الأرتيست تواصل معي بعد المؤتمر لدعمي، وله لكل الشكر، لكن قراري لا رجعة فيه، وغدا سأتقدم باستقالتي أمام المجلس».

وأكد الفنان هاني شاكر، أن النقابة ستواصل عملها، وسيتولى أمرها من تختاره الجمعية العمومية، «أتمنى يجي نقيب يهدئ الأحوال، ويحقق إنجازات أكتر وأتمنى لهم كل التوفيق».