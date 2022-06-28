وداعا للحقن.. طبيبان مصريان يختبران أقراص أنسولين ممتدة المفعول

قال الدكتور محمود فهمي وكيل كلية التكنولوجية الحيوية والمدير التنفيذي لأكاديمية العلوم بجامعة بدر، إن الاصابة بمرض السكر قبل اختراع الأنسولين كان يعني الموت، وتغير الأمر بعد الوصول للأنسولين، الذي حل المشكلة لمدة قاربت 100 عام.

حقن الأنسولين كابوس للمرضى

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن المشكلة الكبرى كانت في حقن الانسولين والتي كانت تمثل كابوس لأي شخص مصاب بمرض السكر خاصة الأطفال وكبار السن وأن أي خطأ في الجرعة يسبب مشاكل كبيرة.

وأشار إلى أن تناول الأنسولين عن طريق الحقن يعتبر بعيدًا عن الطريقة الطبيعية في الجسم حيث يخرج من البنكرياس لافتًا إلى أن العالم يعمل على التوصل لطريقة تناول الأنسولين عن طريق الفم بسبب سهولة تناوله.

أنسولين فموي ممتد المفعول

ولفت إلى أنه بدأ تلك الأبحاث مع الأستاذ الدكتور مصطفى حمد قبل 10 سنوات للوصول لدواء بتأثير ممتاز وممتد المفعول باستخدام تقنية مختلفة، مشيرًا إلى أن الاختراع الذي توصلا إليه هو أنسولين فموي وممتد التأثير لأكثر من يوم.

وأكد أنهما أجريا التجارب على كافة حيوانات التجارب وكل النتائج كانت ممتازة ومتماثلة لافتًا إلى أن التجارب السريرية للأنسولين معقدة جدًا وتحتاج لفترات طويلة وقياسات معينة ومكلفة جدًا، مشيدًا بدعم وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ودعم رئيس أكاديمية البحث العلمي مشددًا على وجود دعم حكومي له.