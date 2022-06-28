شاحنة جثث المهاجرين تظهر في «تكساس» والشرطة تعتقل 3 أشخاص على صلة بالحادث

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها عثور السلطات الأمنية على شاحنة تحوي جثث 46 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين بولاية «تكساس»، فيما سافر مسؤولان أمريكيان إلى فنزويلا لبحث قضية محتجزين أمريكيين هناك.

وعثرت السلطات الأمريكية على جثث 46 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين داخل حافلة في جنوب غرب مدينة «سان أنطونيو»، بولاية «تكساس»، الواقعة في وسط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

نقل 16 مهاجرا بينهم 4 أطفال إلى المستشفى

وأشار مسؤولون، إلى نقل 16 مهاجرا بينهم 4 أطفال إلى المستشفى بعد العثور عليهم في الشاحنة، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الشاحنة كانت تنقل أكثر من 60 مهاجرا غير قانوني.

وفي وقت سابق قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن السلطات عثرت على 40 قتيلا و15 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مصادر، إن الجثث كانت لمهاجرين يعملون بشكل غير قانوني وجنسياتهم مجهولة، وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الشرطة تحقق في الأمر، فيما أظهرت صور على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

شرطة «سان أنطونيو» تنفي وجود أطفال بين الجثث

من جانبها، أشارت شرطة مدينة «سان أنطونيو»، إلى عدم وجود أطفال بين الجثث، مشيرة إلى اعتقال 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بقضية المهاجرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الشرطة، إن فاجعة المهاجرين تخضع لتحقيق فيدرالي الآن، فيما قال مسؤول إن الحادث هو الأوسع من نوعه في المدينة.

وأشارت وسائل إعلام إلى ترجيحات بأن يكون الضحايا قضوا بسبب الحر داخل الشاحنة، موضحة أن عمليات نقل المهاجرين غير القانونيين من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تنشط صيفا.

حاكم ولاية «تكساس»: الموتى نتيجة سياسة بايدن المميتة المتمثلة بفتح الحدود

وأوضحت إدارة الإطفاء في «سان أنطونيو»، أن الشاحنة لا تحتوي على مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات، وأشار قائد فرق الإطفاء في «سان أنطونيو»، تشارلز هود، إلى أن الناجين الذين نقلوا إلى المستشفيات عانوا من ارتفاع درجات الحرارة، كما أنهم كانوا يعانون من ضربة شمس وإنهاك حراري، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، حمل حاكم ولاية «تكساس»، الجمهوري جريج آبوت، لرئيس جو بايدن المسؤولية عن المأساة، وقال إن الموتى هم مسؤولية الرئيس ونتيجة لسياسته المميتة المتمثلة بفتح الحدود.

وزير خارجية المكسيك: نقل الناجين إلى 4 مستشفيات

من جانبه، قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، إن شخصين من جواتيمالا كانا من بين الذين نقلوا إلى المستشفى، ونقل الوزير عن معلومات من قنصل بلاده في سان أنطونيو، أن الناجين نقلوا إلى 4 مستشفيات في جميع أنحاء المدينة، وأعرب إبرارد عن أسفه لهذه المأساة.

بدورها، اتهمت العضوة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي المنتخبة حديثا عن «تكساس»، أول عضو بالكونجرس من مواليد المكسيك، مايرا فلوريس، رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بدفع ابنتها الصغيرة بكوعها أثناء التقاط صورة لها في حفل أدائها اليمين الأسبوع الماضي، وهو ما ظهر عنه فيديو، أمس الإثنين فقط.

بدوره، يحقق المدعون الفدراليون بالشركة التي تقف وراء منصة «تروث سوشيال»، لرئيس البلاد السابق دونالد ترامب، للتأكد فيما إذا كانت الشركة أو مديروها قد انتهكوا القوانين الفيدرالية، التي تحظر المفاوضات بين الشركة وشركة التكنولوجيا التي يملكها ترامب قبل الإعلان عن الصفقة بين الشركتين في أواخر العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين أمريكيين سافرا إلى فنزويلا لبحث قضية محتجزين أمريكيين هناك، فيما أشار رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إلى زيارة وفد أمريكي إلى بلاده لبحث قضايا ثنائية.