10 معلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، هدفها سد العجز في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبمختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن التقديم في مسابقة المعلمين سيبدأ، خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها ستعمل بطريقة شفافة دون مجاملة أى خريج على الآخر.

معلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التفاصيل الخاصة بمسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم مساعد على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف سنويا.

وجاءت المعلومات وفقا لوزارة التربية والتعليم كالتالي:

1- يبدأ التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم السبت الموافق 2 يوليو المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر.

2- مدة قيام الخرجين الذين ينطبق عليهم الشروط من التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 هي 22 يوما.

3- امتحان مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد يتضمن 5 محاور.

4- تعيين 15 ألفا و187 معلما في مسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الأولى يكونوا لرياض الأطفال.

5- تعيين 14 ألفا و813 معلما في مسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الثانية يكونوا معلمين فصل أو المادة.

6- لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في المرحلة الأولى من مسابقة التربية والتعليم 2022، ويحق لهم التقديم في المرحلة الثانية.

7- إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين لاختبارات مسابقة التربية والتعليم 2022 من بنوك الأسئلة.

اختيار المتقدمين للمسابقة بطريقة شفافة ودون محسوبية

8- اختيار الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم بطريقة شفافة دون وساطة أو محسوبية.

9- لابد من اجتياز الاختبارات المعدة من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقبول، والذي تتضمن الاختبار النفسي والجسدي والرياضي للمتقدمين في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم.

10- تعيين الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم تزامنا مع العام المالي 2022-2023.