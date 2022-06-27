مسابقة التربية والتعليم 2022.. عقد امتحان للمتقدمين يتضمن 5 محاور

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والذى سيخضع له المتقدمين للتعيين في مسابقة التربية والتعليم 2022، يتضمن 5 محاور، وهما (الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدي اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة)، مشيرا إلى أن باب تقديم الأوراق للمسابقة يوم السبت المقبل، الموافق 2 يوليو ويستمر التقديم في المسابقة حتى 24 من نفس الشهر.

تعيين 15 ألفا و187 معلما في المرحلة الأولى بمسابقة التربية والتعليم

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسابقة التربية والتعليم 2022، سوف تجري على مرحلتين، المرحلة الأولى سيتم تعيين 15 ألفا و187 معلما، ضمن وظائف المعلمين المساعدين للعام المالي الجديد 2022-2023، وسيكونوا لرياض الأطفال، وسيكون كل محافظة عدد معين من الفائزين، وخريجى كليات التربية رياض الأطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة، ولا يحق لخريجي الكليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة، لأن التعليم تستهدف معلمي رياض الأطفال.

تعيين 14 ألفا و813 معلما في المرحلة الثانية بمسابقة التربية والتعليم

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين 14 ألفا و813 معلما في المرحلة الثانية بمسابقة التربية والتعليم 2022، حيث يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية، لأن وزارة التربية والتعليم تستهدف معلمي الفصل أو المادة، مؤكدا أن مسابقة 30 ألف معلم سوف تتم بكل شفافية ولن يتدخل العنصر البشري في عمليات التقديم وإعلان النتائج.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياضي أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.