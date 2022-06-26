أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022.. لاختيار 30 ألف معلم

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، موضحاً أن التقديم يبدأ اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل إلكتروينا، عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، ويشترط أن يجتاز المتقدم عدد من الاختبارات التي تؤهله للالتحاق بفرصة العمل.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 هو 24 يوليو القادم، مؤكدا أن الوزارة حددت شروط المسابقة، ليقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، والانتهاء من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة.

وقال الوزير، إن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و813 وظيفة.

‎شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

-أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

-محمود السيرة.

-حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

-يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

- مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

- اجتياز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

- الكشف الطبي.

- تحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.