طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022.. خطوة بخطوة

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد خلال الفترة من 2 لـ 24 يوليو الجاري، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، حيث يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعن خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، حددت وزارة التربية والتعليم، شروط المسابقة وإجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد «معلم فصل» 14 ألفا و813 وظيفة، حيث يتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 وحتى 24 يوليو المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022:

- التقديم يتم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

‏- تجري مسابقة المعلمين لكل محافظة على حدة، ثم يتم إرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها.

‏‎- على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة.

- الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.

- جميع مراحل مسابقة المعلمين لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

‏‎- الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

شروط التقديم لوظائف المعلمين

‏‎- التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لرياض الأطفال تشترط:

- التمتع بالجنسية المصرية، وحسن السيرة والسمعة.

- لا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

الكليات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

- يشترط أن يكون المتقدم للمسابقة خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

- الحصول على تقدير جيد على الأقل.

- اجتياز الامتحانات المقررة والتدريب لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

‏‎-سداد22 جنيها عن طريق الإيداع فى فروع البنك الأهلي وبنك مصر و بنك القاهرة على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.