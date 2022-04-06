مرض البهاق على مائدة مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان

طرح مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، معاناة بعض مرضى البهاق مع من حولهم، وخوفهم من المجتمع بسبب ردود الفعل تجاههم، وذلك من خلال إحدى طالبات مدرسة رؤية الخاصة التي يزين البهاق ملامح وجهها، لكنها لا تستطيع الاندماج مع أقرانها بسبب نظراتهم لها وتساؤلاتهم عن الاختلاف الذي تحظى به وسببه.

مسلسل دايما عامر الحلقة 4 يناقش أزمة مرضى البهاق

وانتبهت «ميس ماهيتاب»، أستاذة اللياقة البدنية في المدرسة، والتي تؤدي دورها الفنانة سينتيا خليفة، للعزلة التي تفرضها الطالبة على نفسها، فتجلس وتتحدّث معها وتدعوها للانضمام إليها، والتأكيد لها أنّ البهاق يعني الاختلاف والتميز، وأنّ عليها ألا تختبئ من أعين الناس، بل عليها مواجهة المجتمع والتعايش.

عامر عبدالرازق يستلم وظيفته الجديدة بالمدرسة

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 4، تسلّم «مستر عامر عبدالرازق» مهام منصبه للعمل مشرفًا اجتماعيًا بالمدرسة، رغمًا عن مديرة المدرسة التي اكتشفت تعيينه بشكل خاطئ، نتيجة تشابه الأسماء مع خبير تربوي يعمل أستاذًا في الجامعة الأمريكية، بعد نصيحة «مستر لطفي» وكيل المدرسة، بالتعامل مع الأمر الواقع، تفاديا لإثارة غضب صاحب المدرسة، واللجنة الوزارية التي كانت تتواجد وقتها.

وتفقد عامر عبدالرازق، ويجسد دوره مصطفى شعبان، المدرسة، للتعرف على هيئة التدريس، ولفت نظره «الطالب كريم» الذي يجلس وحيدًا داخل الفصل، بعد تنكره في شخصية أحد أفراد عصابة المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابل، واحتجاز زميلات له داخل معمل الكيمياء، للمطالبة بإلغاء بعض المواد الدراسية تنفيذًا لإحدى تحديات اللعبة.

واكتشف «مستر عامر»، أنّ «كريم» يعاني بسبب انفصال والديه وزواج والده بامرأة أخرى، بخلاف نيّة والدته الزواج برجل آخر، كما يكتشف أنّ تهديده لزميلاته بالقتل، كان بهدف لفت انتباه والديه إليه للاهتمام به والتركيز معه، بدلًا من حالة العزلة التي يعيشها بسببهم.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نضال الشافعي، محمد ثروت، أحمد الشامي، محمد التاجي، طارق عبدالعزيز، محمد محمود، لبلبة، فادية عبدالغني، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.