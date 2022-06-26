النقابيون يتوافدون على صندوق الاقتراع السري لانتخاب رئيس اتحاد العمال

بدأ في التاسعة والنصف من صباح اليوم الاحد يتوافد نقابيون من اعضاء الجمعية العمومية للإتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضو،على صندوق الانتخاب، و الإقتراع السري لإنتخاب رئيس جديد للإتحاد العام لنقابات العمال، في منافسة تحدث لأول مرة في تاريخ "الإتحاد" منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي.

المرحلة الأخيرة من الإنتخابات العمالية

ويتنافس في المرحلة الأخيرة من الانتخابات العمالية على منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مص، الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق"الإتحاد العام"، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك.

ويشهد مقر "الإتحاد العام" بـ90 شارع الجلاء تلك المرحلة الثالثة والأخيرة من الإنتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي، باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الإتحاد.

النقابات العمالية في الجمعية العمومية

وتبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً، من 1933 لجنة نقابية من كافة القطاعات.

وفاز رؤساء نقابات عمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتزكية وبالانتخاب، حيث أنّ عدد النقابات العمالية العامة التي سوف تشارك في الاقتراع السري اليوم الأحد 25 نقابة عمالية عامة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن هذه النقابات العامة المقرر مشاركتها اليوم حسب الكشف النهائي، فاز 18 من رؤسائها بالتزكية، بينما فاز 7 بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري، كما توضح المؤشرات أنَّ 70% من النقابات العمالية العامة ولجانها النقابية شهدت انتخابات وتغيرات في مجالس إدارتها.