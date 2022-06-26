481 عضوا بالجمعية العمومية يشاركون في اختيار رئيس اتحاد العمال الجديد

يشارك أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد في الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات العمال في منافسة تحدث لأول مرة في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، إذ يتنافس الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق الاتحاد العام، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك على منصب رئيس العمال.

المرحلة الأخيرة من الانتخابات العمالية

ويشهد مقر الاتحاد العام بـ90 شارع الجلاء تلك المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الاتحاد، إذ تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً، من 1933 لجنة نقابية من كل القطاعات.

يشار إلى أنَّ عدد النقابات العمالية العامة التي شاركت في الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية 29 نقابة عمالية عامة منها نقابيتين مستقلتان عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هما: العاملين بالنقل والمواصلات والإسعاف، كما أن الكشف النهائي للنقابات العامة العضوة في مجلس إدارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي تتشكل منها الجمعية العمومية للاتحاد العام، قد خلت منه نقابتين هما الغزل والنسيج، والإنتاج الحربي نظرًا لوجود طعون في نتائجهما، ولم يصدر قرار بشأن مصيرهما حتى الآن، وبذلك يكون عدد النقابات العمالية العامة العضوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي لها حق التصويت 25 نقابة عامة.

25 نقابة تشارك في الجمعية العمومية

وأوضح بيان لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر، اليوم الأحد، أنَّ رؤساء النقابات العمالية العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فازوا بالتزكية وبالانتخاب، مشيراً إلى أنَّ عدد النقابات العامة التي سوف تشارك في الاقتراع السري اليوم الأحد 25 نقابة عمالية عامة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن هذه النقابات العامة المقرر مشاركتها اليوم حسب الكشف النهائي، فاز 18 من رؤسائها بالتزكية، بينما فاز 7 بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري، كما توضح المؤشرات أنَّ 70% من النقابات العمالية العامة ولجانها النقابية شهدت انتخابات وتغيرات في مجالس إدارتها.