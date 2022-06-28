تمثيل وغناء ورقص.. «مونيكا» متعددة المواهب تخطف الأضواء في نوادي المسرح

تتحرك بانسيابية كالفراشة على خشبة المسرح مقدمة أدوارا عصيبة، تنشد الأغاني كالكروان مصحوبة برقصات إبداعية تستغل فيها جسدها الصغير الذي يعطيها القدرة على السير وفقا لإيقاع العرض، تلك المواهب الثلاثة التي أهلتها لحصد جائزة أفضل ممثلة مركز تاني في نوادي المسرح، منذ أيام قليلة، لتسطر اسمها ضمن نجوم خرجوا من المسارح الثقافية.

من المسرح الكنسي إلى الإبداع الخارجي

مونيكا أيمن راضي، 22 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، قسم الانثروبولوجيا شعبة التراث والمتاحف الشعبية، بدأت رحلتها لعالم التمثيل منذ المرحلة الابتدائية عبر المسرح الكنسي بعدما شجعتها أسرتها على تنمية موهبتها، لتخرج من حيز المسرح الكنسي إلى المسرح الثقافي عبر ورشة تمثيل بمسرح بيرم التونسي «ورشة نجوم المستقبل» لتقبل ضمن 55 شخص من بين 10 الاف شخص تقدموا للاختبارات ولم يحالفهم الحظ.

أسباب التألق

«الورشة من أهم الكيانات المؤثرة فيا إنسانيا وفنيا وعقليا» هكذا وصفت «مونيكا»، تأثير تلك الورشة عليها التي دربها خلالها عدد من نجوم المسرح في الإسكندرية والذي تبع ذلك تقديم عرضا مسرحيا كان حديث الجميع في عروس البحر الابيض المتوسط وهي مسرحية «قاع» التي حققت نجاحا فائقا وحصلت على جائزة أفضل إضاءة وأفضل ديكور في المهرجان القومي.

مشاركات فنية مختلفة

وأضافت مونيكا لـ«الوطن»، أن ـول العروض التي شاركت فيها خارج المجال الكنسي كانت مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء» والتي شاركت بالغناء فيها بالإسكندرية، ومن ثم احتفالية مصر أكتوبر «يوم النصر» والتي حققت نجاح كبير وأشاد بها الدكتور أشرف ذكي، وأثنى على موهبتها: «قال لي انتي خلتيني ابكي من مشهدك في العرض».

نجاح مع عرض الأفاعي

كل تلك النجاحات السريعة توجت بدورها في مسرحية الأفاعي التي شاركت من خلالها في مهرجان نوادي المسرح وحصدت جائزة أفضل ممثلة مركز ثاني في نوادي المسرح، والتي قدمت من خلاله دورا عصيبا كونها الأخت الطيبة وسط مجموعة من الشقيقات الأفاعي، فكان دورها مزيج بين الطيبة والإبتسامة والتي تنقلب إلى حزن على فقدان شقيقاتها ووالدتها رغم ما اقترفاه من أخطاء.

تأمل الفتاة العشرينية أن تواصل نجاحاتها في التمثيل وتطوير مواهبها الثلاثة ما بين التمثيل والغناء والرقص كي تكون ممثلة شاملة تستطيع لعب كافة الأدوار الممكنة، مؤكدة أن لأسرتها دور كبير في تشجيعها وتمرينها وتتمنى أن تعوضهم تعبهم معها بأن تصبح نجمة كبيرة يفتخرون بها.