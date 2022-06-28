محافظ الغربية: ممشى سياحي بطول 350 مترا في محيط السيد البدوي

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محيط مسجد السيد البدوي الشهير، في مدينة طنطا كان مهملًا لسنوات كثيرة، إذ كان هناك سوقًا عشوائيًا كبيرًا في حاجة إلى التطوير والتغيير، وبالفعل تمت إزالة الأرضيات في الشوارع، وجرى تجديد المحيط ببازلت، وتغير شكل المكان للأفضل بشكل كبير.

محافظ الغربية: عملنا ممشى سياحي ودهان واجهات العمارات

وأضاف «رحمي» خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، الثلاثاء: «عملنا ممشى سياحي بطول 350 مترًا ودهان لواجهات العمارات في الشارع المؤدي إلى ساحة مسجد السيد البدوي، وجرى عمل توحيد للافتات في المحلات بشكل وطراز إسلامي يوحي بالحضارة والعبق القديم في المنطقة».

محافظ الغربية: 3 مآذن وقباب في المسجد

وتابع محافظ الغربية: «بالنسبة لمسجد السيد البدوي من الداخل فقد جددنا الفرش كله بمساعدة وزارة الأوقاف، وتم عزل الأسطح لأنها كانت في حاجة إلى نوع من التجديد والعزل، كما سنجدد المسجد ككل، كما يوجد بالمسجد 3 مآذن وقباب، كما أن مسجد السيد البدوي يعد من أقدم المساجد في مصر، حيث يرجع تاريخ المسجد إلى أكثر من 750 سنة، والمسجد له رواد من كل الأنحاء وبخاصة أهالي طنطا».