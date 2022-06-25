رئيس الوزراء يشاهد «أثر النبي» داخل مسجد السيد البدوي في طنطا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مترجلًا، وشاهد «أثر النبي».

وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، على إدارة حوارات مع المواطنين، أبدوا خلالها إعجابهم بأعمال التطوير، مطالبًا إياهم بالحفاظ عليه بالمظهر الحضاري الذي وصل إليه.

مدبولي يحاور الباعة الجائلين

وحرص مدبولي، على سؤال الباعة عن حجم الأعمال، مؤكدين وجود رواج سياحي أكثر بعد أعمال التطوير، فيما أبدت إحدى السيدات لرئيس الوزراء إعجابها بجهود الحكومة، والدولة تحت قيادة الرئيس السيسي.

كما تفقد رئيس الوزراء قاعة المقتنيات في مسجد السيد البدوي، وأثر «قدم النبي صلى الله عليه وسلم»، كما زار المسجد من الداخل.