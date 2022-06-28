«جارديان»: زيلينسكي يطالب بتعزيز الدفاعات الصاروخية.. والناتو: تأهب 300 ألف جندي

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مخططات لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لوضع ما يقرب من 300 ألف من قواته العسكرية في حالة تأهب قصوى، ويأتى ذلك فى فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة التهديد الروسي على أوكرانيا.

الناتو: 300 ألف جدى فى حالة تأهب لمواجهة روسيا

وأعلن قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال اجتماعهم في العاصمة الإسبانية مدريد أن قرار تأهب قوتها العسكرية، هى بمثابة خطوة من أهم الخطوات التي اتخذها الحلف على مدار سنوات طويلة منذ الحرب الباردة، ووفقا للصحيفة قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الحلف يساهم فى تعزيز وجود القوات العسكرية التابعة له في دول البلطيق، كما أنه سيرسل ضعف العدد إلى 5 دول أخرى ليصل ما بين الـ3 آلاف والـ5 آلاف عسكري، حيث إنّ عدد قوات الانتشار السريع التابعة للحلف، وصل إلى أكثر من 40 ألفًا.

زيلينسكي يطالب بتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخية إلى أوكرانيا

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، سيلقى غدا الأربعاء كلمة أمام قمة الناتو، ومن المقرر أن يطالب فيها «زيلينسكي» الحلف بتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخية الى أوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية، وقال أمين حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية لـ«الجارديان»، إن الحلف وافق على تقديم مساعدات للعاصمة الأوكرانية كييف، تضم أنظمة مضادة للصواريخ، واسلحة غربية أكثر تطورًا على عكس ما يستخدمه الجيش الأوكراني.

وفى السياق ذاته، قال حلف الناتو، إن ميزانية الدفاع للحلف البالغ عدد أعضائها 30 عضوًا من المتوقع أن ترتفع بمقدار 1.2% خلال العام الحالي، في حين أن دولة اليونان ستصل ميزانية الدفاع لديها إلى 3.76% والولايات المتحدة الأمريكية سوف تصل إلى 3.47% بينما تصل ميزانية الدفاع في بريطانيا إلى 2.12%.