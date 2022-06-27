«سي إن إن»: ميزان القوى يتغير في أوكرانيا وروسيا تتقدم شرقي البلاد

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه يمكن القول إن القوات الروسية تشهد أفضل فتراتها منذ بدء غزو أوكرانيا قبل 4 أشهر، فقد نجحت في القضاء على معظم الدفاعات الأوكرانية في منطقة لوهانسك، وعززوا سيطرتهم على حزام من الأراضي في الجنوب، وحسنوا هيكلهم اللوجستي والقيادي، وأضعفوا فاعلية الطائرات دون طيار الهجومية الأوكرانية.

القوات الروسية ستطوق ليسيتشانسك في غضون يومين

وتابعت «سي إن إن» بأنه في الأسبوع الماضي، تمت مكافأة الجنود الروس على قصفهم المكثف للأجزاء المتبقية من منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، والتي تخلت أخيرًا عن سيفيرودونيتسك، وفقدت أراضي جنوب ليسيتشانسك، وتوقع رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ليونيد باشنيك، أن القوات الروسية ستطوق ليسيتشانسك بالكامل في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وحتى الآن لم يفعلوا ذلك، لكن المدينة في خطر وشيك.

تصعيد روسي في منطقة دونيتسك

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى تصعيد القوات الروسية هجماتها في منطقة دونيتسك، واقترابها قليلاً من حزام المدن الصناعية في المنطقة التي تمتد جنوباً من سلوفيانسك عبر كراماتورسك إلى كوستيانتينيفكا، وفي ليسيتشانسك والعديد من البلدات عبر الخطوط الأمامية المتعرجة التي تمر عبر 5 مناطق، قد يجعل الجنود الأوكرانيين يواجهون تكرارًا لما حدث في سيفيرودونيتسك، حيث تم قصفهم للانسحاب، وببساطة لم يبق شيء يمكن الدفاع عنه.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه على المدى الطويل، فإن أفضل أمل للأوكرانيين هو أنه مع نشر المزيد من الأسلحة الغربية القادرة على تدمير المدفعية الروسية وأنظمة الصواريخ ومواقع القيادة بعيدًا عن الخطوط الأمامية، يمكنهم تقليل العجز في القوة النارية تدريجيًا.

لكن أسلحة مثل نظام الصواريخ «هيمارس»، الذي يبلغ مداه 70 كيلومترا (43 ميلا) تتطلب عدة أسابيع من التدريب، وفي دونباس، تعد عدة أسابيع فترة طويلة بالنظر إلى الضغط الحالي على القوات الأوكرانية، ويزداد هذا الضغط لأن العديد من الوحدات المنتشرة في المنطقة هي من بين أكثر الوحدات خبرة في أوكرانيا.