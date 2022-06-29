أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-6-2022 في الأسواق المصرية

استقرار واضح تشهده أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، وأسوق الجملة، نظرا لوفرة الإنتاج من الفاكهة الصيفية هذا الموسم، مما ساعد على استقرار الأسعار في كافة الأسواق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية وبعد جولة في الأسواق، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 في الأسواق المحلية، وسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر.

سعر الفاكهة اليوم في سوق الجملة

عن أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بأسواق سوق الجملة، مثل سوق مدينة أكتوبر، سجل اليوم سعر كيلو التين بين 10 لـ15 جنيهًا، ووصل سعر الشمام بين 4 لـ7 جنيهات، سعر المانجو بين 20 و25 جنيهًا، وسعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 لـ8 جنيهات، كما استقرت أسعار العنب الأحمر والبناتي بين 5 لـ7 جنيهات للكيلو، في حين زاد سعر العنب الأسود ليتراوح بين 10 لـ15 جنيها للكيلو.

شهدت الأسعار اختلاف بأسعار بيع فاكهة البرقوق، حسب بلد المنشأ والنوع، حيث تراوح سعر النوع الياباني من 10 لـ20 جنيهًا، وبلغ البرقوق الهوليو بين 18 لـ25 جنيهًا، فى حين سجل البرقوق الإنجليزي بين 7 لـ9 جنيهات، والسكري البلدي بين 9 لـ13 جنيهًا.

كما اختلف سعر بيع التفاح أيضا، حسب نوعه وبلد المنشأ، حيث سجل سعر التفاح الإيطالي بين 20 -23 جنيهًا، وتراوح سعر النوع المصري بين 4 لـ7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوحت أسعار بيع فاكهة الموز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، بين 10 لـ12 جنيها لكيلو الموز المصري، في حين بلغ سعر المستورد لـ35 جنيها، وسعر البرقوق الأصفر والأحمر 20 جنيها، وبلغ سعر التفاح الأحمر 30 جنيها، وسجل سعر التفاح البلدي المصري 10 جنيهات، كما وصل سعر كيلو العنب الأخضر والأحمر بين 13-15 جنيها، و العنب الأسود 20 جنيها، بينما وصل سعر كيلو المانجو البشاير السكري لـ30 جنيها.