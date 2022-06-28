أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في الأسواق المصرية

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، وسوق مدينة 6 أكتوبر للتجارة الجملة، بسبب وفرة الإنتاج المحلي من الفاكهة الصيفية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية وبعد جولة في الأسواق، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 في المحلات التجارية بالأسواق المحلية، وسوق الجملة بمدينة أكتوبر.

سعر الفاكهة اليوم في سوق الجملة بأكتوبر

وعن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، سجل اليوم سعر المانجو بين 20 و25 جنيهًا، واستقرت أسعار العنب الأحمر والبناتي بين 5 لـ7 جنيهات، في حين زاد سعر الكيلو من العنب الأسود ليتراوح بين 10 لـ15 جنيها.

شهدت الأسعار اختلافا في أسعار بيع البرقوق، حسب النوع أو بلد المنشأ، حيث تراوح البرقوق الهوليو بين 18 لـ25 جنيهًا، والنوع الياباني من 10 لـ20 جنيهًا، والبرقوق الإنجليزي بين 7 لـ9 جنيهات، والسكري المصري بين 9 لـ13 جنيهًا.

واختلف سعر بيع التفاح، حسب النوع وبلد المنشأ، حيث بلغ سعر التفاح الإيطالي والأمريكي بين 20 -23 جنيهًا، وتراوح سعر المصري بين 4 لـ7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو التين الصحراوي بين 10 لـ15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الشمام بين 4 لـ7 جنيهات، وسعر الكيلو من الخوخ البلدي بين 5 لـ8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوحت أسعار الموز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر كيلو الموز البلدي بين 10 لـ12 جنيها، في حين وصل سعر المستورد لـ35 جنيها، وسعر كيلو البرقوق الأصفر والأحمر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 30 جنيها، والتفاح البلدي المصري 10 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو العنب الأخضر والأحمر 15 جنيها، وكيلو العنب الأسود 20 جنيها، بينما وصل سعر كيلو المانجا البشاير نوع السكري لـ30 جنيها.