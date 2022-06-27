أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 27-6-2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 27 يونيو، تشهد حالة من الاستقرار في كل الأنواع بالأسواق المحلية وأسواق الجملة، كسوق الجملة بالعبور، وأسواق مدينة 6 أكتوبر، وذلك نظرا لتوافر كميات كبيرة من الإنتاج المزروع للفاكهة الصيفية، التى تم ضخها بكميات كبيرة في جميع الأسواق بكافة المحافظات.

وتعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأثنين الموافق 27 يونيو 2022 في المحلات التجارية وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

بلغ اليوم الاثنين سعر الموز المستورد 45 جنيهًا، في حين بلغ سعر التفاح المستورد الأخضر 80 جنيهًا، والتفاح الأحمر نحو 38 جنيهًا، والتفاح البلدي بين 15 و20 جنيهًا، كما بلغ سعر العنب أسود 20 جنيهًا، بينما جاء متوسط سعر المانجو 35 جنيهًا.

وبنحو 11 جنيهًا جاء سعر كيلو البطيخ الأصفر، والكريز 40 جنيهًا للكيلو، وجوز هند حبة واحدة 25 جنيهًا، وحبة الأناناس نحو 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

كشفت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين، بأن سجل نوع البرقوق من الهوليو قيمة تراوحت بين 18 و25 جنيهًا، والياباني من 10 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 13 جنيهًا، والإنجليزي بين 7 و9 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 20 و23 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 15 و35 جنيهًا.

وتراوح سعر العنب البناتي بين 5 و7 جنيهات، والأحمر بين 5 و7 جنيهات، والأسود بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر المانجو بين 20 و35 جنيهًا.

ووصل التين الصحراوي بين 10 و15 جنيهًا، والكمثرى المستوردة 20 جنيهًا، والكيوي 19 جنيهًا، والشمام بين 4 و7 جنيهات، والخوخ البلدي بين 5 و8 جنيهات.