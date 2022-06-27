أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-6-2022 في الأسواق المحلية

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث في محرك العالمي «جوجل»، التي استقرت أسعارها في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين، حيث استقرت معظم الأصناف بسبب توافر المعروض وتنوعه، وجاء سعر الكيلو للخضروات كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

واستقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلية، لتكون الأسعار كما يلي:

- خضار مشكل وزن 450 جرام مقطع «بسلة، جزر، بطاطس» بسعر 21 جنيهًا.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 4 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار يبلغ سعره نحو 12 جنيها.

- الكوسة 28 جنيهًا للكيلو.

- الملوخية بسعر 10 جنيهات للكيلو.

- باذنجان أسود بـ13 جنيهًا.

- الطماطم بـ6 جنيهات.

-بطاطس تحمير أو طبخ بـ6 جنيهات للكيلو.

- الخيار وصل سعره لـ15 جنيهًا.

- الجزر وصل لـ7 جنيهات.

- فلفل ألوان بسعر 22 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر 14 جنيهًا.

- بامية هندي طويلة بسعر 64 جنيهًا.

- ورق عنب وزن 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

- الطماطم تراوحت بين 1.5 و2.75 جنيه.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيه.

- الفلفل الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات.

- البامية ما بين 16 و20 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 10 إلى 13 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- البصل بين جنيه و جنيهين.

- البطاطس تراوحت بين 2.252 و3.5 جنيه.

- الكوسة تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 1.5 و2.5 جنيه.

-الباذنجان الأبيض بين 1.5 و3 جنيهات.

- الخيار الصوب من 3.5 إلى 6 جنيهات.

- الخيار البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات

-الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الملوخية تتراوح بين 2.5 و4.5 جنيها.