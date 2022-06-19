أسعار الطماطم اليوم الأحد 19-6-2022 في الأسواق المصرية

انخفاض واضح وكبير شهدته أسعار الطماطم اليوم، في الأسواق المحلية، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، والتي في أقل من أسبوع عادت الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى في جميع الأسواق بمحافظات ومدن مصر.

ونرصد من خلال السطور التالية أسعار الطماطم اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، وغيرها من الخضراوات.

أسعار الطماطم اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية بين 3 - 5 جنيهات، وذلك في أسوق الخضروات بالجيزة، فيما وصل سعر بيع الكيلو جرام الطماطم اليوم في سوق العبور إلى 2.5 جنيه، بحسب الموقع الرسمي للسوق، وهو أحد أسواق الجملة الشهيرة في مصر.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، في الأسواق المصرية حيث بلغ سعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الجزر ليصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 2.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل الحار 7 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومي 6 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلد 3 جنيهات، وسعر كيلو البسلة 8 جنيهات.

وجاء سعر كيلو الباذنجان بنوعيه العروس والرومي بين 5 و7 جنيهات، وكيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات، وكيلو الفاصوليا 7 جنيهات.

أسعار الخضرورات فى سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 - 4 جنيهات، وسعر الجزر بين 2 و3 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، وسعر الملوخية 4 جنيهات، بينما وصل سعر الخيار البلدي لـ2.50 جنيه، وسعر الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه، وسعر الباذنجان الرومي اليوم بين 2 - 2.5 جنيه، سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.