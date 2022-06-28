أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في الأسواق المحلية

استقرار واضح شهدته أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، نظرا لوفرة الإنتاج الصيفي.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، في الأسواق المختلفة.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

انخفاض واضح شهدته أسعار بيع الطماطم في الأسواق المحلية بالمحافظات المختلفة، نظرا للوفرة الكبيرة في إنتاج الشتلة الصيفية من محصول الطماطم وبجودة عالية، حيث تراوح سعر الكيلو بين 2.50-4 جنيهات.

- وبلغ سعر البصل 4 جنيهات لليكلو.

- اما أسعار بيع الفلفل بانواع الأخضر الحار، والأحمر الحار، والرومي، فتراوحت بين 8 لـ12 جنيها.

- الكوسة 24 جنيهًا للكيلو.

- الملوخية بسعر 8 جنيهات للكيلو.

- باذنجان العروس الأسود بـ6 لـ8 جنيهات، والعروس الأبيض 5 لـ8 جنيهات، والرومي 4 لـ6 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو البطاطس 4 لـ5 جنيهات للكيلو.

- الخيار البلدى سعره 10 جنيهات.

- الجزر سعره 4 لـ5 جنيهات.

- الفلفل ألوان أحمر وأصفر بسعر 15 لـ18 جنيهًا.

- سعر كيلو البامية 12 لـ15 جنيهًا.

- سعر كيلو ورق العنب البلدي 25 جنيهًا، والعادي سعر 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 2.75 جنيه.

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 لـ4 جنيهات.

- الفلفل الرومي الصوب بين 3 لـ4 جنيهات.

- الفلفل الحار الأحمر والأخضر بين 4 لـ6 جنيهات للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 10 لـ12 جنيها.

- ورق العنب البناتي من 10 لـ15 جنيهًا.

- كيلو الثوم 6 لـ10 جنيهات.

- البطاطس تراوحت بين 2.50 لـ3 جنيهات.

- الكوسة بين 5 لـ8 جنيهات.

- الفاصوليا بين 5 لـ8 جنيهات.

- الباذنجان العروس الأبيض والأسود بين 3 لـ4 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 1.5 لـ2.5 جنيه.

- الخيار البلدي 4 لـ5 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الجزر من 2.5 لـ3.5 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية 3 لـ3.50 جنيه.