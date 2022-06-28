سبب استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين.. شاكوش وشعبة الإيقاع

تصدر الفنان هاني شاكر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن استقالته من مصب نقيب المهن الموسيقية، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن سبب استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين.

سبب استقالة هاني شاكر

وكان سبب استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، هو الأزمة الأخيرة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وفجر خلاف بين النقابة وشعبة الإيقاع بسبب عودة شاكوش إلى الغناء مرة أخرى.

وشهد المؤتمر الصحفي مشادة كلامية بين سكرتير عام النقابة أحمد رمضان، وسعيد الأرتيست وشعبة الإيقاع، أعقبها اشتباكات بالأيدي، ما دفع الفنان هاني شاكر، إلى الانسحاب من المؤتمر ثم إعلان استقالته خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج.

هاني شاكر: قرار الاستقالة لا رجعة فيه

وقال هاني شاكر في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن قرار الاستقالة لا رجعة فيه أبدًا، كما أعرب عن فخره الشديد بما حققه خلال السنوات الماضية في نقابة الموسيقيين، وأنه من البداية كان يخطط إلى عدم الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وأضاف أنه يعمل خلال الفترة الحالية بجهد على أغانيه الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى «الديو الغنائي»، الذي يجمعه بالفنانة سميرة سعيد.

الأزمة بين شعبة الإيقاع والنقابة

يذكر أن الفنان سعيد الأرتيست وشعبة الإيقاع كشفوا عن غضبهم الشديد من بيان نقابة المهن الموسيقية بعودة حسن شاكوش مرة أخرى إلى الغناء في مصر بعد إهانته للإيقاعيين دون العودة إليهم، موضحين أنهم لن يصمتوا وكان ذلك بداية الأزمة التي حدثت في النقابة خلال الأيام الماضية.