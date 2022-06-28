تقديم المدارس الحكومية كي جي 1.. باقٍ من الزمن 48 ساعة

ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، تقديم المدارس الحكومية كي جي 1 بحسب خطاب مرسل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بكل الضوابط الخاصة بالتقديم والمواعيد المحددة لذلك.

استمارة تقديم المدارس الحكومية كي جي 1

تشمل استمارة تقديم المدارس الحكومية كي جي 1، مجموعة من البيانات المهمة عن الطالب واسمه وولي أمره، والإدارة التعليمية والمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، ويقر ولي الأمر بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة مع تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات ضمن التقديم.

تقديم المدارس الحكومية كي جي 1 يشمل اسم الطفل

ويتطلب تقديم المدارس الحكومية كي جي 1 عددا من الشروط وهي كالتالي:

- اسم الطفل بالكامل.

- الرقم القومي لولي الأمر.

- الرقم القومي للطفل.

- النوع «ذكر أم أنثى».

- تاريخ الميلاد.

- السن أول أكتوبر.

- محافظة الإقامة.

- العنوان بالتفصيل.

- رقم المحمول.

- التليفون الأرضي.

- رغبات المدارس من حيث الإدارة التعليمية.

- اسم المدرسة.

- الضغط على زر موافقة ولي الأمر.

ضوابط تقديم المدارس الحكومية كي جي 1

وشددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، على أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، سيكون عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن يُنظر لأي طلبات بعد هذا الموعد والتقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط.

وأكدت دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى «فوري» عن طريق كود الدفع ومتابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يومًا، ويمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل.