رابط دليل المدارس المصرية الحكومية والخاصة.. التقديم يبدأ غدا

يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث جوجل، عن رابط دليل المدارس المصرية، بالتزامن مع بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، إذ يبدأ التسجيل غداً الأربعاء إلكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التعليم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة لأولياء الأمور، وهي رابط دليل المدارس المصرية على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، يتضمن جميع بيانات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والعسكرية والتربية الخاصة والرياضية، للاستعلام عن المدارس والاطلاع على مصروفات المدرسة.

خطوات الدخول على دليل المدارس المصرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الدخول على رابط دليل المدارس المصرية للاستعلام عن تفاصيل المدرسة ومصروفاتها، كالتالي:

- الدخول على رابط دليل المدارس المصرية

- اختيار نوعية المدارس «الحكومية والتجريبية والخاصة والعسكرية والتربية الخاصة والرياضية»

- اختيار المحافظة التابع لها

- المرحلة التعليمية ثم الإدارة التعليمية

- اسم ونوع المدرسة

ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وهي:

- المديريات التعليمية في كل محافظة هي المسؤولة عن التنسيق وفقا للكثافة بها وظروفها.

- سن القبول في الصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن القبول في مرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يسجل ولي الأمر 3 رغبات على الأقل ولا تزيد عن 5 رغبات.

- في حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة يقوم ولي الأمر باختيار المدرسة.

- تشكيل لجان لاستلام الملف الورقي للطلاب المقبولين بالصف الأول الابتدائي من أولياء الأمور.

- بالنسبة للطلاب الوافدين، تقدم أوراق الالتحاق بالإدارة التعليمية، وتقوم بتسجيل بيانات الطلاب الذين جرى قبولهم بعد مراجعة المستندات الخاصة بالطلاب.