عضو مجلس الأمة العماني: توقيت زيارة السيسي للسلطنة في غاية الأهمية

قال حاتم الطائي عضو مجلس الأمة العماني، إن العلاقات بين مصر وبلاده متينة وقوية، وتمتد في جذور التاريخ لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان ولقائه بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أمر في غاية الأهمية.

زيارة الرئيس السيسي لبلاده تواكب التطلعات العمانية المصرية

وأضاف عضو مجلس الأمة العماني خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده تواكب التطلعات العمانية المصرية نحو مزيد من التعاون والتشاور وتوطيد العلاقات بشكل أكبر في الاقتصاد والاستثمارات وغيرها.

العالم يمر بأزمات عنيفة في فترة ما بعد كورونا

وتابع عضو مجلس الأمة العماني: «أما فيما يخص التوقيت، فنعلم أن العالم يمر بأزمات عنيفة في فترة ما بعد كورونا، سواء فيما يتعلق بالكساد الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على العالم بشكل عام وما تمخض عنها من أزمات أخرى، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بنهايتها».

مصر مركز للعالم العربي وقلبه النابض

وأكد عضو مجلس الأمة العماني أن التشاور السياسي بين الرئيس السيسي وسلطان عمان في غاية الأهمية، والتنسيق بين البلدين يأتي في توقيت مهم للغاية، وبخاصة أن مصر مركز العالم العربي وقلبه النابض.