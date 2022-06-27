أستاذ علاقات دولية يعدد أهمية زيارة السيسي اليوم لسلطنة عمان

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان اليوم، إذ ذكر أنه تلك الزيارة جاءت في توقيت مناسب للغاية، وتعكس مدى حرص الدولة المصرية على تعزيز العمل العربي المشترك، فالسيسي أخذ على عاتقه منذ تولى حكم مصر العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، فضلًا عن أن العلاقات المصرية العمانية أخذت زخمًا كبيرًا، وتعزيز التشاور، في القضايا الثنائية نتج عن السياسات الحكيمة والرشيدة وتوحيد الرؤى.

رؤساء 4 دول في زيارات مهمة ومتتالية لمصر

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن مصر لها دور ريادي في إيجاد عالم عربي قائم على الثوابت التاريخية والحفاظ على الأمن القومي العربي، وهو ما يتفق مع السياسة المصرية التي أهم محدداتها أن أمن الخليج العربي جزء من الأمن القومي المصري، موضحًا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان، اليوم، تأتي في إطار استكمال ما تم بناؤه في عدد من اللقاءات المهمة التي تمت في القاهرة.

زيادة الروابط الاجتماعية والدينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنه خلال الفترة الأخيرة أتى رؤساء 4 دول في زيارات مهمة ومتتالية لمصر، آخرها الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ اللقاءات بين قادة الدول العربية تأتي في انعكاسات أزمة عالمية بشكل خاص، أثرت بشكل مباشر على أزمة الغذاء والطاقة، والتي لا يمكن لأي دولة التغلب عليها دون تضافر وتكاتف، وهي فرصة لزيادة الروابط الاجتماعية والدينية، بالإضافة لعامل مهم جدًا هو عامل التاريخ والجغرافيا.