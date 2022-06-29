مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-6-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، ويسعى المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية للبحث عن مواعيد الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لأدائها في مواقيتها المحددة لذلك.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:06 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:42 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.