لطلاب الثانوية العامة 2022.. تعرف على تفاصيل الجامعات الأهلية في مصر

يبحث الكثيرين من طلاب الثانوية العامة عن الاختيارات المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي، وبالأخص الجامعات الأهلية التي تهدف إلى تقديم كوادر قادرة على المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي أبرز الجامعات الأهليه في مصر، وشروط القبول بها، والتخصصات العلمية، في السطور التالية:

جامعة الجلالة

تضم جامعة الجلالة وفق الموقع الرسمي لها 15 مجالا للدراسة، و50 تخصص مختلف، ما بين الطب، الفنون، الانتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، علوم هندسة الحاسب، العلوم، العمارة، التمريض.

تعتمد الدراسة في جامعة الجلالة على نظام الساعات المعتمد، حيث يتاح للطلاب اختيار المقررات التي يسجل لدراستها خلال كل فصل تحت اشراف اكاديمي.

شروط القبول في جامعة الجلالة

وجاءت شروط القبول في جامعة الجلالة كالآتي:

حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

اجتياز امتحاني اللغة العربية والدين للثانوية العامة قبل أو بعد القبول النهائي في الجامعة.

الحصول على مجموع في الثانوية العامة يناسب الكليات أو المجالات المختلفة.

تقديم إثبات على إتمام 12 عام دراسة.

اجتياز جميع اختبارات القبول المطلوبة والمتطلبات الأخرى إن وجدت.

المستندات المطلوبة للتقديم بالجامعة

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة الجلالة كالآتي:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو الهوية القومية أو جواز السفر.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

إيصال بنكي بدفع رسوم اختبار القبول.

جامعة الملك سلمان

تعتبر جامعة الملك سلمان الدولية «KSIU» تهدف إلى الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة على مستوى دولي.

تضم الجامعة 16 كلية «الطب، الأسنان، العلوم الصيدلية، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، كلية العلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، وكليات اللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والعمارة بفرع مدينة شرم الشيخ».

شروط القبول في جامعة الملك سلمان

وجاءت الشروط التي يجب اتباعها للقبول في جامعة الملك سلمان، وهي كالآتي:

- يتم التقديم للتعليم في جامعة ملك سلمان الكترونيًا.

- يجب أن يكون التقديم للطلاب حاصل على شهادة الثانوية العامة، أوالثانوية الأزهرية، أوالشهادة المعادلة العربية والأجنبية.

- اجتياز اختبارات الإلكترونية التي تعقدها الجامعة.

- يعتمد نظام القبول على المجموع الاعتباري، حيث يتم حساب مجموع الطالب، بالإضافة إلى اختبار المعرفة يقدر بنحو 25%، و5% لاختبار التفكير النقدي.