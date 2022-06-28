توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية لأداء امتحانات الثانوية العامة 2022، إذ يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزي - الفرنساوي - الإيطالي - الألماني - الأسباني)، داخل 2089 لجنة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وباشر مسؤولو اللجان، تفتيش طلاب الثانوية العامة في أثناء دخولهم من البوابات للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب، «المحمول - الأقلام السحرية - سماعات البلوتوث - الساعات الإلكترونية»؛ لمنع الغش، ووسط تنفيذ إجراءات مشددة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية لجان امتحانات الثانوية العامة دون مشاكل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، للجان الامتحانية مع مسؤولي غرفة العمليات بالمديريات التعليمية، لافتا إلى أنّ أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزي - الفرنساوي - الإيطالي - الألماني - الإسباني) وصلت اللجان دون حدوث أي مشاكل.

عدم السماح بدخول الطلاب بالساعات الإلكترونية

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه تمّ تفتيش جموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، صباح اليوم، مشددًا على عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية «الساعات الإلكترونية - المحمول - سماعات البلوتوث» وأيضًا الأقلام السحرية، إذ تمّ استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء الدخول من البوابات، لافتا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.