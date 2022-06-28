وليد منصور يُهاجم حسن شاكوش: يارب ارحمنا من الجهل الفني

شن المنتج وموزع الحفلات وليد منصور، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وذلك على خلفية اتهام الأخير لصُناع أغنية «حاجة مستخبية» بسرقتها من أغنية تركية، قائلًا: «بجد حاجة تحزن».

الناس في مصر الناس عارفة كويس دول مين بجد

وقال وليد منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «لما نجم كبير قوي بحجم محمد حماقي، وملحن مبدع زي مدين وموزع عظيم زي أحمد إبراهيم وشاعر كبير زي محمد عاطف اللي برة الناس عارفه قيمتهم فنيًا، وطبعًا في مصر الناس عارفة كويس دول مين بجد».

«كنت حاضر بيحصل إيه علشان ميترفعش عليك قضية ساعتها»

وأضاف وليد منصور، مهاجمًا حسن شاكوش، «في الآخر حد معدي يقول أغنية بتاعتي مسروقة من أغنيه تركي، مش أغنيه حماقي.. ده أنا كنت حاضر بيحصل إيه علشان ميترفعش قضية ساعتها.. بجد يا رب ارحمنا من الجهل الفني وآسفين ليكم يا جامدين.. ده تركيا نفسها استأذنتكم بس والله لا يصح إلا الصحيح».

وتابع وليد منصور، «أكيد الناس عندها وعي بجد والحمد لله على نعمة إن عندنا عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وشيرين ورامي وأنغام ونجوم كتير محترمين ونجوم بجد».

أكثر من 700 مليون مُشاهدة لـ«بنت الجيران» على يوتيوب

وكان حسن شاكوش، قد قال في تصريحات تليفزيونية، أمس الاثنين، إن لحن أغنية «بنت الجيران» التي قدمها مع المؤدي عمر كمال، ليس مسروقًا من لحن أغنية «حاجة مستخبية»، خاصة أنّ الأخيرة مسروقة من أغنية تركي، وصُناعها على علم بذلك.

وأعرب حسن شاكوش، عن تجاوز عدد مشاهدات أغنية بنت الجيران، أكثر من 700 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.