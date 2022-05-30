وليد منصور: سعر ميريام فارس بقيمة 8 سماعات في حفل لعمرو دياب

علق المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور على تصريحات الفنانة ميريام فارس بشأن غيابها عن حفلات بمصر قائلة: «أصبحت تقيلة على المصريين، علشان أجري مرتفع عليهم»، قائلاً: إن سعرها بقيمة 8 سماعات في إحدى حفلات عمرو دياب.

وأضافت ميريام فارس: «قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر، لهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك».

وليد منصور يرد على تصريحات ميريام فارس

استنكر وليد منصور تصريحات ميريام فارس في تصريحات لـ«الوطن» قائلاً: «سعر ميريام فارس بتمن 8 سماعات في حفلة عمرو دياب، فيه نجوم عالميين بيعملوا حفلات هنا في مصر، يبقي ازاي سعرها هي أعلى؟».

وليد منصور يحصد جائزة أفضل منظم حفلات

شارك وليد منصور بحفل جوائز الميما أمس، الذي أقيم بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة، وحصد جائزة أفضل منظم حفلات لعام 2022.

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء، من أبرزهم حمادة هلال، مصطفى حجاج، عصام كاريكا، كارمن سليمان، أحمد الشامي، محمد نور، أحمد فهمي، شيماء مغربي، المنتج نصر محروس، أحمد شيبة، الطفل محمد أسامة.

جوائز الشرق الأوسط للموسيقى

جوائز الشرق الأوسط للموسيقى، أو جوائز ميدل إيست ميوزك أورد المعروفة بـ«الميما»،‏ جرى تأسيسها في 19 يوليو عام 2008، وهي إحدى الجوائز السنوية التي تنظمها مجلة «دير جيست»، للاحتفال وتكريم صُناع الموسيقى، ونجوم الفن في الشرق الأوسط والوطن العربي.