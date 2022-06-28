روسيا تدرج 25 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات.. بينهم زوجة وابنة بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل قليل، توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، إذ قررت إدراج 25 فردا آخر، بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

قبل توسيع العقوبات.. إسقاط 3 مقاتلات

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز «سو-25»، ومروحية واحدة من طراز «مي-8»، التابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف.

هجمات روسيا على أوكرانيا

هاجمت القوات الجوية الروسية، حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مدينة كريمنشوك، بالقرب من مصنع لآليات الطرق بأسلحة فائقة الدقة