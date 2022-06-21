«كييف»: «موسكو» رحلت 1.2 مليون أوكراني إلى روسيا قسرا

قالت السلطات الأوكرانية، إن «موسكو»، رحلت 1.2 مليون مواطن أوكراني إلى روسيا قسراً، وأشارت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة إعادة دمج الأراضي، إيرينا فيريشوك إلى أن 240 ألف مُرحل من الأطفال بينهم 2000 يتيم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مغادرة حوالي 20 شخصا أراضي معمل أزوت في «سيفيرودونيتسك»

وغادر حوالي 20 شخصا، أراضي معمل أزوت في «سيفيرودونيتسك» الواقعة في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، وقال سفير الجمهورية في روسيا، روديون ميروشنيك، على «تليجرام»، إن أن خروج السكان من المنطقة يتعرقل بالقصف الأوكراني المتواصل.

من جانبه، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» الأمريكية، إن «موسكو» تعتقد أن أزمة أوكرانيا ستكون طويلة الأمد، ودول الغرب لن تتمكن من إعادة ثقة روسيا.

«شولتس»: «بوتين» لن ينجح في محاولات حل «الناتو» و«الاتحاد الأوروبي»

بدوره، قال مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أمس الاثنين، إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي استمرت لسنوات، لحل حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«الاتحاد الأوروبي» مدفوعة بخوفه من انتشار الديمقراطية إلى «موسكو»، مضيف، في فيديو على «تويتر»، إن المسؤول الروسي لن ينجح، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ودعا حزب «الشعب» السويسري، سلطات بلاده إلى الوساطة بين «موسكو» و«أوكرانيا» لإنهاء الحرب، مشيرا إلى ضرورة عدم استبعاد روسيا.

من جانبه، حذر وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، من خطر حدوث عواقب إنسانية كارثية لاستخدام الأسلحة النووية، منتقدا خلال افتتاح «مؤتمر فيينا الدولي» حول عواقب استخدام النووي،استمرار قيام الدول بتحديث ترسانتها النووية وإنهاء الاتفاقيات الدولية وتقويض نظام نزع النووي.

«الطاقة الدنماركية»: البلاد في وضع خطير

اقتصاديا، أصدرت وكالة «الطاقة الدنماركية»، أمس الاثنين، تحذيرا مبكرا، بسبب وجود مخاوف لديها من أزمة غاز بعد خفضت «موسكو» الإمدادات إلى أوروبا، فيما قال مارتن هانسن، نائب مدير الوكالة إن البلاد في وضع خطير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «الطاقة الدنماركية» في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن الوكالة طلبت من المواطنين استخدام الكهرباء والماء الساخن بقدر أقل بقليل.

«يلين»: «واشنطن» تعمل مع الحلفاء على فرض حد أقصى لسعر نفط روسيا

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن «واشنطن» تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر نفط روسيا، وأوضحت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن الخطة الجماعية ستسمح لمزيد من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.

وأشارت يلين، إلى أن سقف السعر يمكن أن يكون بمثابة استثناء للحظر الجزئي الذي فرضه «الاتحاد الأوروبي» على النفط الروسي، وأضافت الوزيرة الأمريكية، أن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى الدول منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وأضافت يلين، أن الآلية التي تمت مناقشتها حول قيود الأسعار، مصممة لزيادة إمدادات نفط موسكو إلى السوق العالمية، بغض النظر عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى تعليق ضخ غاز موسكو عبر خط أنابيب «السيل التركي» لمدة أسبوع، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى 28 من يونيو الجاري لأعمال الصيانة الدورية، فيما تستمر توريدات الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب «السيل الأزرق».