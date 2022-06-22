بعد تصويت شعبي.. موسكو تطلق اسما جديدا على ساحة السفارة الأمريكية

بعد مرور قرابة شهر على إعلان موسكو، رغبتها في تغيير اسم المنطقة المحيطة بساحة السفارة الأمريكية، صوت عدد كبير من المواطنين الروس على اختيار اسم «ساحة جمهورية دونيستك الشعبية»، بنسبة تصويت بلغت 44,69%، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

ساحة جمهورية الدونيستك الشعبية

وأعلنت بلدية موسكو، منذ قليل، أنه تم إطلاق اسم «ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية» على منطقة تقع بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في موسكو، وإطلاق اسم الدونيستك يحمل مغزى ومعنى سياسي، فالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، الذي تقع فيه جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت بلدية موسكو، بياناً عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نص على: «قررت الحكومة الروسية إطلاق اسم ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية على المنطقة غير المسماه، والتي تقع بين حارتي بولشوي ديفياتينسكي ومالي كونيوشكوفسكي على طول شارع كونيوشكوفسكايا في منطقة بريسنينسكي بالمنطقة المركزية الإدارية لمدينة موسكو».

وأوضحت حكومة موسكو أن اعتماد هذا الاسم جاء بناءً على نتيجة تصويت شعبي، التي تم إعلانها قبل عدة أسابيع، وشارك بها نحو 278.684 روسياَ، صوتوا فيه إلكترونيا من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة «mos.ru».

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد جاراته أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي في تصريحات سابقة أن الحرب في أوكرانيا لا يوجد لها إطار زمني، وأنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق أهدافها، والتي كان أبرزها منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي الناتو بالقرب من الحدود الروسية، منع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.