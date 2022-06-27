محافظ المنوفية يفتتح محطتي صرف صحي بتكلفة 75 مليون جنيه في قويسنا

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي قويسنا وبركة السبع، رافقه نائبه محمد موسى وعدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي قويسنا وبركة السبع.

وافتتح محافظ المنوفية مشروع محطة رفع صرف صحي شبرا قبالة بمركز قويسنا «إنشاء جديد» بتكلفة 35 مليون جنيه، التي تخدم «20» ألف نسمة، وخلال الافتتاح استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد، وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد بنسبة 100%، وتم تنفيذ 8 كم شبكات انحدار من إجمالي 8,50 كم بنسبة 95 %.

تنفيذ محطة صرف صحي بـ40 مليون جنيه

هذا وقد قام المحافظ بافتتاح مشروع محطة رفع صرف صحي شمنديل بمركز قويسنا «إنشاء جديد» بتكلفة 40 مليون جنيه التي تخدم «20» ألف نسمة، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن طبيعة عمل المحطة ومكوناتها، والتي تضم «محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد ».

ولفت رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد بنسبة 100%، وتم تنفيذ 5 كم شبكات انحدار من إجمالي 5 كم بنسبة تنفيذ 100% وجار أعمال التطهير والتسليك والتسليم.

المحافظ يتفقد مشروعات الصرف الصحي

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ مشروع صرف صحي «كفر نفرة البحرى وكفر هلال وكفر الشيخ طعيمة وكفر سبع الرجال » بمركز بركة السبع، بتكلفة 170 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم المشروع حوالي 90 ألف نسمة تقريبًا.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يخدم «10» قرى تم الانتهاء الفعلي من المشروعات لثـمانية قرى سيتم دخولهم الخدمة تباعًا، وفيما يتعلق بمشروعي محطتي الصرف الصحي « الحلامشة و كفر هورين » فقد وجه محافظ المنوفية بعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لبحث المعوقات المتعلقة بالمشروعين ووضع حلول فورية لها، وكذا إستعراض الجدول الزمني لتوصيل الخدمة للـمشروعات المنتهية.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وجارى إجراء تجارب التشغيل بالمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري، كما تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وجارى إجراء تجارب التشغيل، وتم تنفيذ 13,5 كم شبكات انحدار من إجمالي 14 كم بنسبة 96% بمحطة كفر نفرة بحري الرئيسية، فيما تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وجارى إجراء تجارب التشغيل، وتنفيذ 2,9 كم شبكات انحدار من إجمالي 3 كم بنسبة 97% بمحطة كفر نفرة بحري الفرعية، بالإضافة إلى نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وإجراء تجارب التشغيل وتنفيذ 15,5 كم شبكات انحدار من إجمالي 16 كم بنسبة 97% بمحطة رفع كفر هلال الرئيسية، كما تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وجارى التجهيز للبدء في تجارب التشغيل وتنفيذ 2,6 كم شبكات انحدار من إجمالي 2,65 كم بنسبة 98% بمحطة رفع كفر الشيخ طعيمة الفرعية، كما تم تنفيذ 2,85 كم شبكات انحدار من إجمالي 3 كم بنسبة 95% بمحطة كفر سبع الرجال؛ تمهيدًا لافتتاح المحطة وفقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع.