شوبير يكشف وجهة بن شرقي بعد رحيله عن الزمالك: قد يستمر في مصر

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، عن احتمالية بقاء المغربي أشرف بن شرقي في مصر، بعد إعلان الزمالك بشكل رسمي رحيله عن القلعة البيضاء، وعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بن شرقي خلاص مشي، وكنت بفضل إن الموضوع ده يخلص من بدري، بدل القيل والقال، رئيس الزمالك قال إنّه مش هيلعب في مصر وهيروح قطر».

وأشار حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، خلال تصريحاته صباح اليوم، إلى أنّ «بن شرقي ممكن يلعب في مصر، ممكن يلعب في قطر، ممكن يلعب في الإمارات، كل ده هيبان خلال الأيام الجاية، لكن الأكيد إن خلاص مفيش بن شرقي في الزمالك من يوم 30 يونيو وإنّه مش هيستمر لنهاية الدوري أو الكأس».

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