فرحة أمام لجان الثانوية بالفرنساوي والألماني في القليوبية: «ياريت كل الامتحانات كده»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان محافظة القليوبية، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الذين أدوه اليوم في 112 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد عدد كبير من الطلاب، أن مستوى الامتحان في اللغتين الألمانية والفرنسية متوسط وأنه في متناول كافة مستويات الطلاب.

وكشفت غرفة عمليات الامتحانات، أنه تم رصد غياب 272 طالبًا وطالبة عن الامتحان، وحالة إغماء في أحد اللجان في قليوب وتم تقديم الرعاية الصحية لها، وضبط 3 حالات غش عبر الموبايل المحمول، وتم تحرير محاضر إثبات حالة للطلاب المتورطين فيها.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام مدرسة بنها الثانوية بنات، ورسم امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرحة على الطالبات، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا ومناسبًا لوقت الإجابة، متمنين أن تكون باقي الامتحانات والمواد في نفس المستوى.

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تهيئة المناخ المناسب للامتحانات

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية، و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء الامتحانات، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 20 يونيو وتنتهي في 21 يوليو المقبل، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.