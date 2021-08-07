نائب رئيس جامعة بنها يطمئن على سير اختبارات القدرات لطلبة الثانوية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، السبت، أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات التربية الرياضية، والفنون التطبيقية، وكلية التمريض، والتربية النوعية «شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية».

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة محبوبة صبحى وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة.

اختبارات القدرات مستمرة حتى 19 أغسطس

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، على سير اختبارات القدرات 2021 والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أغسطس، كما تفقَّد العيادات الطبية، وأشاد بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الجامعة والإدارة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان.

لجان لمتابعة اختبارات القدرات بجامعة بنها

وصرح سمير بأنَّه تمَّ تشكيل لجان داخل كلية كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات.

رابط تسجيل أداء اختبارات القدرات

وأشار إلى أنَّه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.eg ، ونشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.