الأورمان: توزيع 30 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان في الغربية

أشادت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع المحافظة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قري ومراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

قالت المديرية في بيان لها صادر اليوم، إن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كل الجوانب، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بالغربية خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية، نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

الجمعيات الأهلية الصغيرة

وتضمن التقرير قيام الجمعية على مدار الشهر الكريم بتوزيع أكثر من 7 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع عدد 30 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان أنه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين.

إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية

الجدير بالذكر، أن الجمعية نجحت وحتى الآن في إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد 932.729 مريضا، وإجراء عدد 208987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127186نظارة طبية لغير القادرين.