ضبط 1503 قضايا تموينية بإجمالي مضبوطات 30 طناً في حملات أمنية موسعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1503 قضايا تموينية متنوعة، بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1503 قضايا تموينية متنوعة، بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 30,431 طن أرز وشعير وزيت طعام، و433 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 5 أطنان أسمنت و66,999 طن دقيق أبيض وأرز ومكرونة وسكر وفول وزيت طعام ولحوم وأعلاف.

كما ضبطت الحملات 608 قضايا في مجال مخالفات المخابز و16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 100 كيلوجرام سكر تمويني و35629 لتر مواد بترولية، و200 أسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 106,755 طن و391 عبوة سجائر و200 أسطوانة بوتاجاز و35629 لتر مواد بترولية.

التحفظ على 22 طن أرز أبيض وزيت طعام

وتحفظت الحملات على 22٫800 طن أرز أبيض وزيت طعام، معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، و16٫641 طن زيت طعام، دون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وصادرت الحملات 35100 لتر بنزين 92 و95، تم تجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، و1,500 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، في حيازة مالك مجزر لذبح دواجن بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان أعلاف دواجن معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة في حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي داخل محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 18,495 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 21 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ 109,275 طن أقماح محلية.

وفي سياق آخر، تواصلت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبطت الحملات 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهمًا وتنفيذ 88279 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 187 قضية مخدرات.