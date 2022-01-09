بطاقة التموين الـ 4 أفراد تشتري إيه من السلع المدعومة؟

تقدم الحكومة المصرية دعما سلعيا للمواطنين من محدودي الدخل، يتم صرفه شهريًا من خلال بطاقات التموين، حيث توفر الدولة المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من المباعة بالأسواق، حتى تتمكن الأسر من توفير احتياجاتها الغذائية شهريًا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، فإن لكل أسرة 4 أفراد أساسيين، ليكون نصيب الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين 50 جنيهًا شهريًا، لأول 4 أفراد مقيدين، و25 جنيهًا للأفراد الآخرين.

نصيب الفرد في التموين 2022

ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، يحصل الفرد الواحد المقيد ببطاقة التموين على:

كيس سكر بسعر 10.5 جنيه.

زجاجة زيت 20 جنيهًا.

كيس أرز 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

سلع تموينية أخرى بما يتبقى من الدعم السلعي بالبطاقة.

السلع التموينية في يناير 2022

وبحسب بيان وزارة التموين، فإن قائمة السلع التموينية لشهر يناير 2022 لم تضم 4 سلع هي الطحينة والكبريت ومرقة الدجاج والكابتشينو، بينما جاءت أسعار باقي السلع المعروضة وعددها 27 كالآتي:

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 جنيهات

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام 11 جنيها

فول معبأ 500 جرام بـ7.5 جنيه

مسلى صناعى 800 جرام 24 جنيها

شاي ناعم 40 جرامًا 3 جنيهات

صلصة 300 جرام 4.75 جنيه

جبنة 250 جرامًا بـ 5.90 جنيه

جبنة 500 جرام 10.90 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو 17.5 جنيه

مسحوق عادى يدوى 800 جرام 10.5 جنيه

صابون غسيل 125 جرامًا 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرامًا بـ5.5 جنيه

لبن جاف 125 جرامًا بـ17 جنيها

خل 5% 900 ملى بـ4.25 جنيه

زيت خليط 1 لتر بـ 25 جنيها

زيت خليط 8 جرامات بـ20 جنيها

مكرونة 1 كيلو بـ9 جنيهات

مكرونة 500 جرام بـ4.5 جنيه

دقيق ورقى 1 كيلو جرام بـ7.5 جنيه

دقيق كيس بلاستيك 1 كيلو جرام 7.5 جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام بـ1 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بـ2 جنيه

كيس سائل غسيل أوانى 80 جرامًا بـ2 جنيه

بسكويت سادة بـ 1 جنيه

بسكويت أنواع 3 جنيهات