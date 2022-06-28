التعليم العالي تخطط لزيادة عدد طلاب الجامعات إلى 5.6 مليون

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية، إن هناك استهدافا لزيادة عدد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات، إذ يبلغ عددهم الآن 35% للطلاب من سن 18 حتى 22 عامًا، لافتًا إلى أن الوزارة، تستهدف بشكل عام زيادة أعداد الطلاب ليبلغ 50% بحلول 2032، ليبلغ عدد الطلاب 5.6 مليون طالب في التعليم الجامعي، فضلًا عن ربط البرامج بسوق العمل، وإقامة الشراكات الدولية.

خطة استراتيجية تطبق في جامعة الجلالة

أضاف الشناوي، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن الزائر لجامعة الجلالة يصاب دائماً بالدهشة، بسبب كم الإنشاءات الضخمة الموجودة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الاهتمام بطلاب الجامعة، يأتي قبل الاهتمام بالإنشاءات والتجهيزات.

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بطرق التدريس في جامعة الجلالة، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج التي تحرص الجامعة على مدار عامين، أن تكون مرتبطة بسوق العمل، كاشفًا عن وجود خطة استراتيجية لوزارة التعليم العالي يتم تطبيقها في الجامعة.

البرامج التي يدرسها الطلاب بالكليات

أشار الشناوي إلى أن الهدف من إنشاء جامعة الجلالة أن يكون هناك جامعة عالمية على أرض مصر، لافتًا إلى أن البرامج التي يدرسها الطلاب تتضمن مناهج مختلفة من أكثر من كلية، إذ إن بعض البرامج الهندسية تتطلب أساتذة من الإعلام والاقتصاد، إلى جانب المناهج الهندسية، موضحًا أنه يتم ربط الطالب بسوق العمل من اليوم الأول للدراسة بالجامعة، إضافة إلى التدريب، فضلًا عن التخصصات المرتبطة بأهداف مصر للتنمية المستدامة 2030.