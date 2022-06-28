السجن 3 سنوات لطالب بالمنوفية.. ابتز معلمة وابنتها مريضة السرطان بـ«صور مفبركة»

أصدرت اليوم محكمة طنطا الاقتصادية، على المدعو " أحمد خ. س، طالب في جامعة شبين الكوم"، بتهمة ابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم، وابنتها، مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان، وشقيقتها دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات وكفالة 6 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، عقدت برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال الحداد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الحليم، ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، نظرت القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، وبعد تداول القضية أصدرت قرارها السابق.

أحداث الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب جامعي" بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضًا.

ابتزاز الأسرة جميعًا

موضحة ان ابنتها " دعاء" زميلته في الجامعة، حاول التقدم إلى خطبتها ولكنها رفضت، ما دفعه الى الانتقام منها بمضايقتها من خلال التعدي بالسب والقذف، عبر رسائل على الفيس بوك والوتساب ، وعندما تدخلت شقيقتها،

قام بنشر صور مفبركة لها، وذات مرة كانت عائدة من إحدي جلسات العلاج الكيمياوي، حيث إنها مريضة بالسرطان، وفوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية الخاص بهم، وهو أحد زملائها في الجامعة، وهو ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، ثم عقب ذلك قام بنشر صور وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية "دعاء"، وأيضا هي وزوجها عبر صفحات فيس بوك تحمل أسماء وهمية وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية.