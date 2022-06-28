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مؤلف أغنية «حاجة مستخبية» يهاجم حسن شاكوش: اوعى تفكر نفسك أسطورة الجيل

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أحمد حسين صوان
12:44 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
حسن شاكوش

حسن شاكوش

استنكر الشاعر محمد عاطف مؤلف أغنية «حاجة مستخبية» لـ محمد حماقي، اتهام حسن شاكوش لصُناع تلك الأغنية بالسرقة من عمل تركي آخر، قائلًا: «ده غلط في حق الملحن مدين وفي حق الموزع أحمد إبراهيم».

اتكتب لي شكر خاص باسمي في ألبوم باللغة التركية

وقال محمد عاطف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أحب أوضح بس إن الغنوة تمّ إعادة نشرها بعدها بفترة كبيرة من مطربة تركية، وأنهم في تركيا محترمين استأذنوا الأول وتمّ تعويضي شخصيًا كشاعر أدبيًا وماديًا.. عارف يعنى إيه يتكتب لك شكر خاص باسمك في ألبوم باللغة التركية مش حرامية ولا عندهم قلة ذوق».

وأضاف مؤلف أغنية «حاجة مستخبية» لـ حسن شاكوش، «نجاح كلماتك وإن غنوتك عدت غنوة حماقي (اللي فاهم مزيكا كويس أوي) وعملت مليار مشاهده مش عشان أنت أسطورة الجيل.. عشان الناس لقت لحن حافظاه وبتحبه عليه كلام ممنوع والممنوع مرغوب (خمور وحشيش)».

وكان حسن شاكوش، قد قال في تصريحات تليفزيونية، أمس الاثنين، إنَّ لحن أغنية «بنت الجيران» التي قدمها مع المؤدي عمر كمال، ليس مسروقًا من لحن أغنية «حاجة مستخبية»، خاصة أنّ الأخيرة مسروقة من أغنية تركية، وصُناعها على علم بذلك.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.