تصدرت استقالة الفنان هاني شاكر من رئاسة نقابة المهن الموسيقية قائمة «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وكان السبب الرئيس فيها هو رفض شعبة الإيقاع عودة حسن شاكوش مجددًا إلى الغناء، وبعد قرار الاستقالة بدأ قطاع كبير من الجمهور يبحثون عن أول رد فعل من حسن شاكوش بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين.

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

وكان أول رد فعل من حسن شاكوش بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين هو الغضب الشديد والصدمة، إذ قال خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج إن هاني شاكر قيمة وقامة في الوطن العربي، وكان لا يجب أن يحدث كل ذلك، لأن هاني شاكر هو الأب الروحي للنقابة.

شاكوش: هاني شاكر يستحق أن يأخذ حقه من المدح

وتابع «شاكوش» أن هاني شاكر يستحق أن يأخذ حقه من المدح، مشيرًا إلى أنه اعتذر إلى سعيد الأرتيست في أكثر من مناسبة، واعتذر مرة أخرى إلى شعبة الإيقاع خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، ولم يقصد أي إهانة لهم.