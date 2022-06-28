شذى تهاجم حسن شاكوش برسالة نارية: كنت هكسر التليفزيون بسببك

هاجمت المطربة شذى، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على خلفية اتهامه صُنّاع أغنية «حاجة مستخبية» لـ محمد حماقي، بسرقة اللحن من أغنية تركي، قائلة: «كلامك بالنسبة ليّ كوميديا سوداء، وهبد غير طبيعي».

كنت بضحك من كمية الاستفزاز

كتبت شذى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تصريح حسن شاكوش: «كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز، وبالأخص الجزء بتاع الرد إن محمد حماقي أصلًا سارق اللحن من أغنيه تركي؟ وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنيه حماقي بسنتين على الأقل!».

حسن شاكوش يتكلم بتعالي

أضافت المطربة شذى: «أغنية حماقي من 2012 جايبة 16 مليون بس؟! نقف بقى هنا.. أولًا لما نجحت أغنية وسارق لحنها، طيب كنت من باب العلم بالشيء ثقف نفسك واعرف تاريخ اللحن ده إيه، ومين اللي واخده من مين.. تاني حاجة قصدك إيه بأغنية حماقي جايبة 16 مليون بس، إنك أجمد وكده من حماقي! ما هو مش معنى إن في هوجة وانحدار في الذوق، تتخيل أنك جامد أوي.. وتتكلم بتعالي كأنك مغني قصيدة الأطلال».

وتابعت شذى: «والله أمثلة بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها، علشان يخبط في العالم دي.. ولقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب، وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بالمشاهدات، وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن لنا الله والله».