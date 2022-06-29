حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن توقعاتها اليوم لمولود برج السرطان، إذ إن القمر الجديد موجود في برجك اليوم، وهذا سوف يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب وإنجازات للكثير من المشروعات المتأخرة على الصعيد المهني، كما تنصحك الأفلاك اليوم، بضروة أن تكون مرنًا على الصعيد العاطفي، كما يجب أن تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك على حياتك الخاصة التي تريدها وتسعى اليها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الأفلاك تؤكد لك اليوم مولود برج السرطان، أنه بسبب وجود القمر فى محور البرج، تستطيع السيطرة على الأوضاع المحيطة بك على الصعيد الأسري والاجتماعي، كما تطالبك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة فرض إرادتك وتنفيذ خططك وأفكارك، حتى تصنع حياتك التي تحلم بها، مع ضرورة التزام الصبر والهدوء مع من تحب أو شريك حياتك، وأن تكون مرنًا اليوم معه.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

وأوضحت «فؤاد» أن القمر الجديد موجود اليوم في محور برجك، وهذا سوف يشكل دعمًا كبيرًا بالنسبة لك على الصعيد المهني، كما سيمنحك اليوم فرصة كبيرة لتقديم أفكار ومشروعات ستمثل خطوة مهمة لك في العمل، ومع ذلك تنصحك الأفلاك بالصبر والهدوء لتحقيق المكاسب المنشودة، وعدم التسرع فى أي قرارات وفق حظك اليوم.