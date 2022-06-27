قدّم محمد فاروق، مدرس لغة فرنسية، امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2021 وإجابته، بالتزامن مع قرب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب دفعة 2022، الذي يعقد غدًا الثلاثاء ورقيًا بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2021 وإجابته، جاء مباشرًا بحسب رواية الطلاب لـ«الوطن»، فأسئلة الامتحان كانت مألوفة لديهم ولم تشمل أي تعقيد، وجرى تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية.

امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2021 وإجابته في الصور الآتية:

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2021 وإجابته جاء مباشرًا ولا يشمل أي تعقيد، موضحًا أن الامتحان جاء من المقرر الدراسي، والإجابة مناسبة للوقت المحدد لها، مشددًا على طلاب الدفعة الحالية بضرورة التدريب على حل نماذج عديد من الأسئلة لفهم طبيعة الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2022

ينطلق غدًا ويعقد ورقيًا بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة، وغير مسموح لأي طالب دخول الامتحان بأي كتب أو مذكرات أو جهاز التابلت.

وقدّم أحمد عماد، مدرس لغة أجنبية ثانية، مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، تشمل قواعد المقرر الدراسي والكلمات والمواقف، وفق المقرر الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مشددا على الطلاب بضرورة الاطلاع على نماذج امتحانات السنوات السابقة للتدريب على شكل الأسئلة.

وأضاف أن المراجعة تشمل الوثيقة فيجب مراجعة الكلمات المهمة التي وردت في المنهج وقراءة الوثيقة بصورة جيدة لأكثر من مرة حتى تعرف موضوعها ونوع الوثيقة والتواريخ التي وردت في الوثيقة ثم المواقف فيجب على طالب الصف الثالث الثانوي أن يقرأ المواقف جيدا لتحديد الإجابة النموذجية له، ثم القواعد فيجب مراجعة أسئلة القواعد لتدريب نفسك على اختيار الإجابة النموذجية لكل سؤال.

وتشمل أيضا مراجعة ليلة الامتحان بحسب أحمد عماد، قراءة القواعد جيدا وقراءة مفاتيح إجابة المواقف وقراءة المحتوى اللغوى الخاص لكل وحدة وقراءة كيفية الإجابة على سؤال القطعة، وحل الأسئلة المتروكة وتصحيحها من نموذج الإجابة وفهم الأخطاء إن وجدت.