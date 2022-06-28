شكاوى من امتحانات اللغة الألمانية في الإسماعيلية: «الوقت قليل»

أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي في محافظة الإسماعيلية، قصر المدة المحددة لامتحان اللغة الألمانية، الذين أدوه اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عيد الله، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي في الإسماعيلية، إن الامتحان كان يحتاج إلى وقت أطول من الساعتين المحددتين له.

وأضاف «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الامتحان كان في مجمله في مستوى الطالب فوق المتوسط عدا بعض الأسئلة، لكن أزمته الوحيدة احتياجه إلى وقت أطول».

شكوى من امتحان الألماني

وأشار طلاب الإسماعيلية إلى أن معظم الطلاب تمكنوا من حل الامتحان، لكن كانت هناك أزمة في عدم تمكنهم في نقل الإجابات إلى البابل شيت إضافة إلى وجود أزمة في كراسة المفاهيم.

وأضافوا: «كراسة المفاهيم كانت حددتها وزارة التربية والتعليم، ولكن فوجئنا بأن الامتحان به عدد من المفاهيم غير موجودة في الكراسة وهو ما كان مفاجأة لمعظم الطلاب».

رضا عن امتحان الفرنساوي

من ناحية أخرى، سادت حالة من الرضا والفرح بين طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة الفرنسية، مشيرين إلى سهولته ووضوحه على عكس امتحان اللغة الألمانية.

وقال سلمي جمال طالب بالصف الثالث الثانوي إن امتحان الفرنساوي كان أفضل من امتحان اللغة الألمانية، الذي اشتكى منه عدد من زملائه وطالبوا بوقت إضافي.

وسادت حالة من الارتياح لدى طلاب الصف الثالث الثانوي في الإسماعيلية بشكل تام، بعد انتهاء المادة الثانية الأساسية في الامتحانات بعد امتحان اللغة العربية.